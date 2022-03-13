الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الفلبينية: إعادة 225 مواطنًا من أوكرانيا حتى الآن

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، اليوم الأحد، أن عدد الفلبينيين الذين أعيدوا من أوكرانيا حتى الآن بلغ 225 شخصًا.

وقالت وكيلة الوزارة سارة لو أريولا - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الدفعة الأخيرة من الفلبينيين العائدين من أوكرانيا ضمت 52 شخصا، مؤكدة أنهم وصلوا إلى البلاد الليلة الماضية.

وأضافت أن هناك 98 فلبينيًا خارج أوكرانيا ينتظرون إعادتهم إلى وطنهم، بينما اختار أكثر من مائة آخرين البقاء في الدولة الواقعة في شرق أوروبا، إما بسبب العمل أو الزواج من السكان المحليين.

وأشارت أريولا أيضًا إلى أن بعض البحارة الفلبينيين ما زالوا عالقين في الموانئ الأوكرانية بسبب الصراع، موضحة أن وزارة الشئون الخارجية تنسق مع إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج؛ لإيصالهم إلى بر الأمان، مناشدة الفلبينيين الموجودين في كييف إلى الخروج منها.

يذكر أنه فر حوالي 2.6 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا العمليات العسكرية بالبلاد قبل 3 أسابيع.

مانيلا أوكرانيا الخارجية الفلبينية الفلبين

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