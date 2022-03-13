واشنطن تطلق حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، اليوم الأحد، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، نقلًا عن المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية: إن بلاده سوف تدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، وسوف تشمل المساعدة الدفاعية لأوكرانيا وسائل لمواجهة "التهديدات الجوية والمدرعات".

وأشار الوزير الأمريكي: إلى أنه تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكين: "عملًا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقًا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".

يأتي هذا فيما علن ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن طرفي المفاوضات الروسية والأوكرانية يعملان على إضفاء الطابع الرسمي على بعض المناقشات حول القضايا الرئيسية قبل استئناف المفاوضات.

وقال "بودولاك"، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، إنه "حاليًا يتم وضع صيغ قانونية متبادلة، سيتم تحديد موعد اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات، قد يكون غدًا أو بعد غد".

وأشار إلى أنه "ليس من الضروري المضي قدمًا لمجرد التفاوض".

وتابع: "ناقشنا جميع القضايا، ونحاول الآن تجميعها في بعض الصيغ القانونية".

ولفت إلى أن "القائمة النهائية الأولية للقضايا يجب أن توضح آليات التعويض المتعلقة بالدمار في الأراضي الأوكرانية".

ولم يستبعد أن يتطلب توقيع هذه الوثيقة مشاركة دول ثالثة معنية بالوضع حول أوكرانيا "بشكل مباشر وغير مباشر".

وقال: "هذه البلدان، التي ستحل مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، تشارك بنسبة 100٪ في هذه المسألة.. لن تكون هناك حاجة لإشراكها بطريقة أو بأخرى بشكل إضافي".

وأضاف: "يمكنهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي لحظة والانضمام على الفور إلى العمل النهائي والتوقيع على الوثيقة النهائية الأولية، ولا أرى أي مشاكل في هذا".