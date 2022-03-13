الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تطلق حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

بلينكين
بلينكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، اليوم الأحد، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، نقلًا عن المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية: إن بلاده سوف تدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، وسوف تشمل المساعدة الدفاعية لأوكرانيا  وسائل لمواجهة "التهديدات الجوية والمدرعات".

وأشار الوزير الأمريكي: إلى أنه  تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكين: "عملًا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقًا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".

يأتي هذا فيما علن ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن طرفي المفاوضات الروسية والأوكرانية يعملان على إضفاء الطابع الرسمي على بعض المناقشات حول القضايا الرئيسية قبل استئناف المفاوضات.

وقال "بودولاك"، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، إنه "حاليًا يتم وضع صيغ قانونية متبادلة، سيتم تحديد موعد اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات، قد يكون غدًا أو بعد غد".

وأشار إلى أنه "ليس من الضروري المضي قدمًا لمجرد التفاوض".

وتابع: "ناقشنا جميع القضايا، ونحاول الآن تجميعها في بعض الصيغ القانونية".

ولفت إلى أن "القائمة النهائية الأولية للقضايا يجب أن توضح آليات التعويض المتعلقة بالدمار في الأراضي الأوكرانية".

ولم يستبعد أن يتطلب توقيع هذه الوثيقة مشاركة دول ثالثة معنية بالوضع حول أوكرانيا "بشكل مباشر وغير مباشر".

وقال: "هذه البلدان، التي ستحل مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، تشارك بنسبة 100٪ في هذه المسألة.. لن تكون هناك حاجة لإشراكها بطريقة أو بأخرى بشكل إضافي".

وأضاف: "يمكنهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي لحظة والانضمام على الفور إلى العمل النهائي والتوقيع على الوثيقة النهائية الأولية، ولا أرى أي مشاكل في هذا".

وزير الخارجية الامريكي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين وكالة نوفوستي الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

محمد صلاح والمستقبل المجهول.. 5 وجهات محتملة لـ مو حال الرحيل عن ليفربول

تفاصيل مشروع أول محطة فى الشرق الأوسط لإنشاء شتلات قصب السكر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة

بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى