أوكرانيا: مقتل 7 بينهم طفل بعد إطلاق قوات روسية النار على قافلة إجلاء

اتهم جهاز المخابرات الأوكراني روسيا بإطلاق النار على قافلة كانت تقوم بإجلاء نساء وأطفال من قرية بريموها بمنطقة كييف مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل.



وقال الجهاز التابع لوزارة الدفاع في بادئ الأمر إن القافلة غادرت القرية في نطاق "ممر أخضر" كان قد تم الاتفاق عليه مع روسيا لكن الجهاز قال في بيان في وقت متأخر السبت إن الأمر لم يكن كذلك في الواقع وإن القافلة غادرت القرية من تلقاء نفسها.



وأضاف "هذا أمر خطير للغاية لأن قوات الاحتلال تقضي بلا رحمة على السكان المدنيين.. نحث جميع المواطنين المعرضين للخطر على اتباع المعلومات الرسمية المتعلقة بوسائل الإجلاء واستخدام الممرات الآمنة فحسب".



وقال الجهاز في البداية إنه بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، أجبرت القوات الروسية بقية أعضاء القافلة على العودة إلى القرية ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير ولم تقدم روسيا أي تعليق حتى الآن.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط وتحمل كييف فشل عمليات إجلاء المدنيين من أكثر المناطق تضررا ومنها مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.