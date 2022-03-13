الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 7 بينهم طفل بعد إطلاق قوات روسية النار على قافلة إجلاء

قوات روسية
قوات روسية

اتهم جهاز المخابرات الأوكراني روسيا  بإطلاق النار على قافلة كانت تقوم بإجلاء نساء وأطفال من قرية بريموها بمنطقة كييف مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل.
 

وقال الجهاز التابع لوزارة الدفاع في بادئ الأمر إن القافلة غادرت القرية في نطاق "ممر أخضر" كان قد تم الاتفاق عليه مع روسيا لكن الجهاز قال في بيان في وقت متأخر السبت إن الأمر لم يكن كذلك في الواقع وإن القافلة غادرت القرية من تلقاء نفسها.
 

وأضاف "هذا أمر خطير للغاية لأن قوات الاحتلال تقضي بلا رحمة على السكان المدنيين.. نحث جميع المواطنين المعرضين للخطر على اتباع المعلومات الرسمية المتعلقة بوسائل الإجلاء واستخدام الممرات الآمنة فحسب".
 

وقال الجهاز في البداية إنه بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، أجبرت القوات الروسية بقية أعضاء القافلة على العودة إلى القرية ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير ولم تقدم روسيا أي تعليق حتى الآن. 

 

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط وتحمل كييف فشل عمليات إجلاء المدنيين من أكثر المناطق تضررا ومنها مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.

أوكرانيا روسي على مقتل اوكراني روسية قوات روسية اطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

محمد صلاح والمستقبل المجهول.. 5 وجهات محتملة لـ مو حال الرحيل عن ليفربول

تفاصيل مشروع أول محطة فى الشرق الأوسط لإنشاء شتلات قصب السكر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة

بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى