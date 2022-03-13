الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رجل يطعن شخصين فى منطقة مانهاتن بنيويورك

طعن
طعن

نقلت قناة "بي سي نيوز"، أن شخصين أصيبا بطعنات بعد هجوم على متحف الفن الحديث في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وقال القناة التليفزيونية: "وفقًا لمعلومات أولية من مصدر مطلع، فإن السلطات تشتبه بأن موظفًا سابقًا جاء إلى المتحف وطعن اثنين من الموظفين بسكين ولاذ بالفرار".

وأضافت: "حسب المعلومات المتوفرة فإنه من المرجح أن يكون قد تم التخطيط للهجوم".

وذكرت القناة التلفزيونية، أن الشرطة مستمرة في البحث عن المشتبه به، وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وعلى صعيد آخر، كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة الامريكية، إن رجل أطلق النيران على أطفاله الثلاثة، قبل أن ينتحر عبر إطلاق النيران على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية،  مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عامًا.

وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30  بتوقيت الولايات المتحدة، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو، التي تقع على طريق Wyda في Arden-Arcade.

وأشارت التقارير آنذاك بإطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل.

وأكدت إدارة الإطفاء، مقتل عدة ضحايا بينهم طفل، ولم تؤكد الشرطة بعد العدد الدقيق للضحايا.

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة الامريكية، إن رجل أطلق النيران على أطفاله الثلاثة، قبل أن ينتحر عبر إطلاق النيران على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عامًا.

وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 مساء يوم الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو، التي تقع على طريق Wyda في Arden-Arcade.

وأشارت التقارير آنذاك بإطلاق النار على خمسة أشخاص على الأقل.

وأكدت إدارة الإطفاء، مقتل عدة ضحايا بينهم طفل، ولم تؤكد الشرطة بعد العدد الدقيق للضحايا.

نيويورك شخصين هرب شخص إعلام يهرب نيويور شخصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

واشنطن: 2 مليون دولار شهريا لحماية بومبيو وهوك من إيران

رئيس جمعية البر والتقوى يدعو المواطنين لوضع زكاتهم فى مشاريع استثمارية

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين

بطريقة غامضة.. طليق أصالة يحتفل بعيد ميلاد حبيبته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى