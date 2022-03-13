الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم «الشعب الجمهورى» التركى المعارض يتعهد بالإفراج عن سجناء الرأى

كمال كيليتشدار
كمال كيليتشدار

تعهد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بالإفراج عن سجناء الرأي، إن وصل حزبه إلى السلطة.

 

وقال ردا على سؤال "هل ستطلق سراح صلاح الدين دميرطاش عند وصولك إلى السلطة؟": "سنفرج عن صلاح الدين دميرطاش، وعثمان كافالا، وطلبة الكليات العسكرية والصحفيين، وسجناء الرأي حسب مدى ظلمهم".

 

وأوضح أن "الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، هو غير مذنب بأي شيء وليس عنده خطيئة، وقد قبل القضاء هذا بالفعل".

 

وتعليقا على الزيادة الأخيرة في الوفيات وانتهاكات الحقوق في السجون، قال: "لا ينبغي القبض على الأشخاص وإيداعهم السجن بسبب تعبيره أفكارهم".

افراج تركيا أوغلو الافراج عن الإفراج تركي

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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