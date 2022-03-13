افتتاح معرض عودة الكاريكتير ست المجهول بمكتبة مصر العامة .. اليوم

يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، يصاحبه الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ في الخامسة من مساء اليوم الأحد، احتفالية ومعرض "عودة الكاريكاتيريست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار"، والذي يقام بمقر مكتبة مصر العامة 4 شارع جمال حمدان بالجيزة.

ينظم الاحتفالية مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، احتفالاً بالذكرى الثامنة والثلاثين بعد المئة على ميلاد المستشار والفنان الراحل: مصطفى محرم بك مختار(1883 – 1954).

هذا و يُقام على هامش الاحتفالية معرض مسابقة عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، التي نظمها مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، بالتعاون مع أسرة مصطفى محرم مختار، وموقع الكارتون السوري الدولي، تكريمًا لمصطفى محرم بك مختار وشارك فيها 155 رسام كاريكاتير من 54 دولة، وبلغ إجمالي عدد الأعمال المقدمة للمسابقة 250 بورتريه كاريكاتيري.

كما يضم المعرض أكثر من 150 رسم كاريكاتيري نادر لمصطفى محرم، إلى جانب العديد من الصور الفوتوغرافية والوثائق، ومجموعة رسوم ملونة أصلية تعرض جميعها في معرض عام لأول مرة. كما يتضمن المعرض العديد من الأعمال المجسمة والمنحوتة لمصطفى محرم والتي تم تنفيذها خصيصًا لهذا الحدث، ونفذها الفنان عماد عبدالمقصود، والفنانة رغداء جواد حجازي، والفنان إسلام زكي، ويصاحب حفل الافتتاح مجموعة معزوفات موسيقية شرقية وغربية يقدمها عازف الكمان كيرلس ريمون، إلي جانب تكريم رسامي الكاريكاتيري المصريين المشاركين في المعرض.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات على مدار ثمانية أيام من بينها: ورشتين لتعليم مبادئ فن البورتريه الكاريكاتيري (مصطفى محرم بك مختار نموذجًا)، لطلبة مدرسة سما الدولية للغات، ورواد مكتبة مصر العامة بالجيزة، مع الفنان عماد عبدالمقصود، رئيس قسم الكاريكاتير بمؤسسة روزاليوسف، أيام الخميس والجمعة 17 و18 مارس، وكذلك ورشة حكي عن سيرة ومسيرة مصطفى محرم تقدمها الحكواتية رحمة محجوب يوم الجمعة 18 مارس.

ويتضمن حفل الختام الذي يقام في الخامسة من مساء الأحد 20 مارس؛ حفل توقيع الطبعة الثانية من كتابيّ كاريكاتيراتي للفنان الراحل مصطفى محرم بك مختار، وفقرة موسيقية يقدمها كورال روح، تشمل أغنية تم اعدادها خصيصًا عن مصطفى محرم بك مختار.



يذكر أن مصطفى محرم مختار، ولد في 15 ديسمبر عام 1883، بمدينة مصّوع (إريتريا حاليًا)؛ شارك في أول معرض أقيم للكاريكاتير بمصر عام 1917، وأثنى الجميع على ما قدمه من أعمال، مما شجعه لجمع أعماله في أول كتاب للكاريكاتير يصدر في مصر، أسماه "كاريكاتيراتي" وطبعه بباريس عام 1926، وفي عام 1936 أصدر كتابه الثاني تحت نفس الاسم ولكنه طبعه هذه المرة بالقاهرة، مارس النحت والحفر على الخشب والتصوير والرسم الكاريكاتيري، وكانت له العديد من الهوايات منها: رحلات الصيد، وتربية الحمام، والعزف على آلة الكمان، وكتابة الشعر، ورحل عن عالمنا في 26 أبريل عام 1954.

