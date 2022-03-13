منها احتفالية عودي يا ليالي الرضا ننشر خارطة أنشطة صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، حيث تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، أسبوع الفيلم الفلسطيني الخامس، والذي يقام بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية، وذلك في الفترة من الأحد 13 مارس وحتي الأربعاء 16 مارس .

يأتي أسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة تزامنا مع يوم الثقافة الفلسطينية والذي يوافق ميلاد الشاعر الكبير الراحل محمود درويش في 13 مارس 1941، حيث تعرض مجموعة من الأفلام الروائية والتسجيلية والوثائقية الفلسطينية.

تبدأ العروض في الثالثة عصر اليوم الأحد، بفيلم الافتتاح "عمر" للمخرج محمد نايف علي، يليه عرض أفلام: "الكوفية" للمخرجة أفنان القطراوي، "صبايا كلمنجارو" للمخرجة ميساء الشاعر ، "يوما ما" للمخرجة أسماء المصري، "ميلاد مر" للمخرج محمد فرحان، "بين ضفتين" للمخرج تامر شوامرة، "ابن الشوارع" للمخرج محمد المغني.

كما تعرض غدا الأثنين 14 مارس أفلام: "عائد إلى غزة " إخراج خالد الشيخ، "حياة بالقطارة" إخراج خميس المصري، "صيف حار جدا" إخراج أريج أبوعيد، "عشر حكايات من الحياة مع دون هتشيسون" إخراج بسام المهر، "مونولوجات غزة عشرة أعوام وللحلم بقية " إخراج إیمان عون، "ترميم" إخراج إبراهيم عطلة، "منع أمني" إخراج محمد المغني، "المتوج بأوراق الغار" إخراج حياة أمجد لبان.

ــ منتدي الثقافة والإبداع يحيي الذكري الأولي لرحيل شاكر عبد الحميد

كما يقام فى السادسة من مساء اليوم، بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، أمسية جديدة من أمسيات "منتدى ثقافة والإبداع"، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتناول هذا الشهر الذكرى الأولى لرحيل الناقد والكاتب الكبير دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق.

ويتحدث في أمسية اليوم كل من: دكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، الناقد أحمد سراج، كما يشارك أيضا نخبة من المبدعين والمثقفين، الذين يتحدثون عن دكتور شاكر عبد الحميد واسهاماته العلمية والثقافية.

ولد دكتور شاكر عبد الحميد فى ٢٠ يونيو ١٩٥٢، ورحل فى ١٨ مارس ٢٠٢١، عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، نائبا لرئيس أكاديمية الفنون، ووزيرا للثقافة، وله الكثير من المؤلفات والأبحاث فى مجال علم النفس الإبداعى منها: "العملية الإبداعية في التصوير"، "السهم والشهاب دراسات في القصة والرواية العربية" ، "الطفولة والإبداع "، "دراسات نفسية في التذوق الفنى"، "الفكاهة والضحك "، وغيرها من المؤلفات .

حصل على العديد من الجوائز الهامة منها: جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، آخرها جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون عن كتابه " الفن والغرابة".

ـــ عودي يا ليالي الرضا بقبة الغوري

وبمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، يقيم مركز أبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء، احتفالية بعنوان "عودي ياليالي الرضا "، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب .

تشارك في الحفل فرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية، فرقة بنات الحور، فرقة تواشيح للمنشد الكبير عدنان الساسة، وباقة من الأغنيات الدينية والتواشيح، الحفل رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.