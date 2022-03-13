روسيا: العقوبات الغربية لن تؤدى إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتى فى البلاد

أكد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات الغربية ضد موسكو لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا.

وذكرت شبكة روسيا اليوم الاخبارية، أن تصريح "بوليانسكي" يأتى ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "العقوبات الغربية هدفها تدمير الاقتصاد الروسي"، وأنه "لن يؤدي رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية إلا إلى خسارة حصتها في السوق الروسية".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا.

وأكد "بايدن" مؤخرًا أن معدل التضخم غير المسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية والمسجل للمرة الأولى في 40 عامًا، مردّه الوضع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، كما اعترف "بايدن"، في وقت سابق، بأن "العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة".