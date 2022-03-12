نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد قرية القصر بالداخلة

قامت د.حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، السبت، بجولة تفقدية بقرية القصر بالداخلة؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا لإدراجها ضمن مسابقة التميز الحكومي، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

وتفقدت موقع الوحدة الصحية ونقطة الإسعاف المخصص لهما مساحة ٣١٥٠ م٢، كما تابعت أعمال الإنشاءات بمحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمنطقة الظهير الصحراوي بالقرية التي بلغت نسب تنفيذها ٩٨ ٪ لتوفير الخدمة لأهالي القرية.

كما وجهت ببحث التوسع في إقامة فصول للمَرحلة الإعدادية بمدرسة عين الدير الابتدائية تيسيراََ على طلاب القرية من الانتقال للمدارس بالقرى المجاورة، وذلك خلال تفقّدها للمدرسة وتجهيزاتها لاستيعاب الكثافات الطلابية.

كما قامت بزيارة طريق بئر الجبل لتمهيدة ورفع كفاءته وتوسعته والبدء في رصفه

كما تفقدت تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، أحد شوادر بيع الخضروات والفاكهة ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة بمدينة موط بالداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز، حيثُ أكدت على مراقبة الأسعار وتخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية والتوسع في إقامة المنافذ بأنحاء المدينة والقرى، كما أشادت بمبادرة توصيل الطلبات للمنازل مجاناً.

في إطار تكليفات رئيس الوزراء ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشديد الرقابة والمرور على الأسواق ومتابعة أرصدة توافر السلع الغذائية الأساسية وفتح منافذ لبيع السلع والخضروات بأسعار مخفضة، لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين والبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

كما اطمأنت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم على توافر السلع الغذائية واللحوم بمول المصرية ماركت، مُشددةً على متابعة أرصدة السلع وعدم وجود نقص بأي منها، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والإعلان عن توافر السلع للمواطنين لمحاربة إستغلال بعض التجار ورفع الأسعار.