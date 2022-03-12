السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تكريم شخصيات نسائية في ندوة «الثقافة منارة العقول» بمكتبة مصر العامة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أقيمت مساء اليوم، ندوة وصالون ثقافي من تنظيم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا بمكتبة مصر العامة، وهي الندوة التي تم فيها إبراز دور الثقافة في تطوير المجتمعات.

وأفادت الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بأن هذه الندوة جاءت من تنظيم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بالتعاون مع اللجنة الدولية لاتحاد كتاب مصر ونادي ليونز كايرو هيرزون. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور شريف الجيار والدكتور مهندس أحمد الأشرفي، حيث تناول كل من المنظيمن ضرورة الاهتمام بالثقافة باعتبارها النافذة الأولى للعبور إلى التحضر والسبيل وراء نهضة أي مجتمع، وافتتح الندوة السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة.
وعلي اثر هذه الندوة تم تكريم المكتبة لما لها من دور هام وحيوي في إثراء الثقافة، كما تم تكريم نساء بارزات في مجالات مختلفة على رأسهم السفيرة سناء عطالله والسفيرة سناء زايد والكاتبة الصحفية ماجدة محمود والباحثة منة الله مجدي وإيمان المنير وغيرهن من النساء اللواتي لهن دور هام وريادي في المجتمع المصري ولما لهن من بصمة حقيقية في العمل العام بمصر.
ومن جانب آخر قامت مكتبة مصر العامة بتكريم الدكتوره جيهان جادو بدرع المكتبة نظرا للمجهود المبذول منها في الاهتمام بالجانب الثقافي.
هذا، وأعلنت مكتبة مصر العامة، في وقت سابق، انها ستستقبل في الثالثة من  عصر السبت، لقاء ثقافي مفتوح تحت عنوان "الثقافة منارة العقول و تطور الشعوب"، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر، و نادي ليونز الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي للرابطة الدولية للإبداع الفكري الثقافي.

الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا مكتبة مصر العامة الثقافة دكتور جيهان جادو السفيرة سناء عطالله السفيرة سناء زايد الكاتبة الصحفية ماجدة محمود

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