الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدقهلية تتوج بالنسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم فى كرة القدم

الفريق
الفريق

توج منتخب الدقهلية للصم بالنسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم بعد تغلبه على منتخب كفرالشيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح، في المباراة النهائية والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"، بنادي سينزو بالغردقة.

حضر المباراة النهائية إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، فراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، الدكتور هشام أحمد علي أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والدكتور محمد جمال أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.

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ومن جانبها، أكدت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل كبير علي إقامة دوري الصم بصورة مستمرة علي غرار دوري مراكز الشباب للأسوياء، لتوسيع قاعدة الممارسة وجذب ذوي الهمم لممارسة الرياضة داخل المجتمع، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الشريحة والعمل علي دمجها داخل المجتمع.

تأهل منتخب الدقهلية بعد تغلبه على منتخب الاسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح، وتأهل منتخب كفرالشيخ للمباراة النهائية بعدما تخطي منتخب أسيوط بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي، فيما تأهل منتخب الدقهلية بعد تغلبه علي منتخب الاسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح، وحصد منتخب الاسكندرية المركز الثالث وأسيوط المركز الرابع.

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جدير بالذكر أن دورى مراكز الشباب للصم في كرة القدم ياتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لفريق الصم بالدقهلية، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وإشراف نانسي سمير عبدالمنعم مسئول مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

الدقهلية النسخة الخامسة مراكز الشباب ضربات الترجيح كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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