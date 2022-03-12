روسيا: البنتاجون موّلت 200 مختبر بيولوجى بأوكرانيا لتهديد أمن موسكو القومى

أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن المختبرات البيولوجية بأوكرانيا عمل بها مواطنون أمريكيون ولديهم حصانة دبلوماسية.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مساء اليوم، واشنطن وكييف بتقديم تفسيرات حول المختبرات البيولوجية على حدود روسيا، وذلك وفق قناة "العربية".

وكشفت الخارجية الروسية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تمول 200 مختبر بيولوجي لتهديد أمن موسكو القومي.

وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، قال في وقت سابق اليوم إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول.

وقال رئيس أوكرانيا إن لديهم مؤشرات بأن الجيش الروسي لديه مشاكل في صفوفه، مشيرًا إلى أن جزءًا من مسئولية الكارثة الإنسانية سيتحمله الغرب بعدم إغلاق الأجواء.

وطالب رئيس أوكرانيا كل الشركاء بإغلاق الأجواء في أوكرانيا، معتبرًا أن حرية بلاده اليوم هي حرية الغرب في الغد.

وأضاف فولوديمير زيلنسكي: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية، ونحن بحاجة لمنظومة مضادة للصواريخ ومستعدون لدفع ثمنها".

واقترح رئيس أوكرانيا إجراء جولة مفاوضات مع روسيا في القدس المحتلة برعاية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف: "أود أن أتوقف لحظة لأحذر الولايات المتحدة من أي خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي"، مؤكدًا أن روسيا غير مستعدة للدخول في حوار "تود الإدارة الأمريكية أن تفرضه علينا".

وأضاف ريابكوف: "بشكل عام في الأشهر الأخيرة كان هناك استبدال سريع لجدول الأعمال من الجانب الأمريكي، فبدلاً من مناقشة موضوع الأمن الأوروبي وكيفية الحفاظ على البنية التي تطورت في أوروبا في العقود الأخيرة وتعزيزها، اضطررنا حرفيًا لمناقشة القضايا التي لا تتعلق بهذا"، لافتًا إلى أن هذا خطأ استراتيجي وسوء تقدير استراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها وأقمارهم الصناعية.