680 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي لمنتفعي التأمين الصحي خلال عام

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، من القسم الداخلي، غرف الخدمات الفندقية للإقامة الداخلية للمرضى، الرعايات المركزة، العمليات، قسم القلب ووحدة القسطرة القلبية، القاعة الكبرى للاجتماعات والمؤتمرات والتدريبات العلمية، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المجمع حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت الهيئة، كما شملت الزيارة الاستماع إلى مطالب أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، والمتمثلة في مستشفى متخصص لأورام الأطفال، وأخرى للسموم، وخدمات الصحة النفسية، وذلك وفقًا لمتطلبات واحتياجات أبناء المحافظة وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس السيسي للمصريين، بما يشمله من تجهيزات طبية وغيرطبية على أعلى مستوى، وكذلك ضمه لأمهر الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، لافتًا إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبي 423 سرير، منها 285 أسرة داخلي، و 63 رعاية مركزة، و 14 غرفة عمليات، و 22 حضانة، و 33 عيادة خارجية.

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 680 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن وبجودة عالمية، شملت أكثر من 170 ألف خدمة بقسم الطوارئ، و أكثر من 140 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و32,346 ألف خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 300 ألف خدمات فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 11,8 ألف عمليات وجراحات بأحدث التقنيات العالمية.

وتابع السبكي، أنه تم استحداث 20 خدمة طبية علاجية وتشخيصية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تشمل زراعة واستبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق القسطرة بتقنية التافي TAVI، جراحات الوجه والفكين، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة، الجراحات الميكروسكوبية، القسطرة القلبية الطارئة "الأولية"، جراحات السمنة المفرطة والتدبيس بالمنظار، الغسيل الكُلوي للأطفال بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، فصل الصفائح الدموية وبنك دم تخزيني، عيادات هبوط القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادات قسطرة قلب الأطفال، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

إضافة، إلى استحداث رعايات مركزة للأطفال بمستشفى أبو خليفة، مناظير الجهاز الهضمي الطارئة، أمراض الدم، الجراحات المتقدمة للأطفال وخدمات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبو خليفة، عيادة الكورونا والعزل المنزلي، إلى جانب تحضير وحدة زراعة الكُلى بمركز 30 يونيو الدولي، وتحضير وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا: نستهدف استحداث خدمات طبية جديدة لمواكبة الممارسات الطبية العالمية لما لها من أهمية قصوى في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، والارتقاء بمستوى منشآت هيئة الرعاية الصحية ومنافستها للمراكز الطبية العالمية.

واستكمل، أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية في تسجيل 15 منشآة صحية تابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية طبقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، لاجتيازها الشروط والمعايير المطابقة للجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من طفرة طبية في جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر تنفيذًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمحور الصحة.

فيما أثنى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات على الجهد المبذول لخدمة ورعاية وعلاج المرضى وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، لافتًا إلى أن هذا كان لا يتأتى إلا بمجهود طويل وسنوات من العمل الجاد والشاق للوصول إلى هذا المستوى من الخدمات، وخاصة المستحدثة منها، كما وجه التحية لكل من ساهم بجهده وعمله بجد وإخلاص لإنجاح هذه المنظومة.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.