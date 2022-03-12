الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر للفتوى: التفاهم والتقارب في الفكر والطبع يزيد من السعادة الزوجية

مركز الأزهر العالمى
مركز الأزهر العالمى للفتوى

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن التفاهم وتقارُب الفكرِ والطبعِ، والعاداتِ بين شريكي الحياة أمور تزيد من السعادة الزوجية، وتساعد على حسن التواصل وإدارة المشكلات.

أضاف الأزهر في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن النبي عليه وسلم أمرنا بتخيّر النسب حيث جاء عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».

وهناك معايير لاختيار الزوجين واعتبرت الكفاءة واجبة في الزواج، وهذه المعايير جاء في الحديث النبوي منها: الدين والحسب والنسب والجمال، وذلك جاء في الحديث النبوي أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

يشار إلى أن مركز الأزهر أطلق حملة توعوية على "فيسبوك" لمعالجة قضايا الأسرة بعنوان" توعية أسرية" ينشر من خلالها منشورات قصيرة تتضمن عبارات توعوية وإرشادية للأسرة سواء في تربية الأولاد أو تخير النسب، أو معالجات الخلافات الأسرية. وتهدف إلى إنهاء الخلافات سواء خلافات بين زوج وزوجته.

فى السياق، أطلق مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وحدة "لم الشمل"، وذلك للحد من معدلات الطلاق بين الأزواج، ووضع حلول جديدة لتجنب حدوث المشاكل الأسرية التي تنتج عن سواء الفهم أو عدم التوافق بين الزوجين، مما يولد عمليات الطلاق بينهما التي ازدادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وقامت الوحدة خلال الفترة الماضية بلم شمل العديد من الأسر، كما قامت بحملات توعوية فى عدة محافظات، إضافة إلى ما تقوم به عبر صفحتها الرسمية.

وخصص الأزهر عدة طرق للتواصل مع وحدة لم الشمل وذلك عن طريق الاتصال على رقم (19906) في مواقيت العمل الرسمية من الساعة 9 ص وحتى الساعة 4 م بسعر المكالمة العادية.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية التفاهم الفكر العادات الحياة إدارة المشكلات حسن التواصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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