غلق ١٦ منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس الحي حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المنشآت ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق بنطاق الحي، من خلال لجنة الغلق التي تواص العمل على مدار اليوم صباحًا ومساءً.

وأسفرت تلك الحملات المستمرة خلال الفترة من بداية شهر مارس الجاري حتى الآن عن غلق وتشميع 4 مراكز تعليمية وعدد 16 منشأة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق أو مخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى الغرامات الفورية لبعض المنشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية أو لإشغال الطريق وبلغت قيمة 33 ألف جنيه، وتغريم عدد 40 فرد فوريًا مبلغ الـ50 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب إيقاف تشغيل لمنشأة وإعطاء مهلة 24ساعة لأخرى لحين الغلق.

ونفذ حي شرق 3 حملات موسعة استهدفت شارع الجواهر وشوارع سموحة، وشارع عبد العزيز فهمي، وزنانيري.

وأسفرت الحملة الأولى عن تحرير ٤٦ محضر مخالفة في شارع عزيز فهمي كليوباترا، وتنوعت المخالفات بين تموين وصحة وتأمينات ورخص محلات وإشعال طريق وسلامة وصحة مهنية ومراقبة أغذية، وذلك بالتنسيق مع وحدة شرطة مباحث التموين شرق برئاسة الرائد عادل نبيل.

وتنفذ أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية بشكل دوري ومفاجئ على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.