إعدام 74 كجم لحوم ودواجن فاسدة في حملات بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية بالاشتراك مع مديريتي الطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 72 محضرا وضبط طن سكر و1.6 طن لحوم مجهولة المصدر، وإعدام 74 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة، والتحفظ على 30 ألف كيس تمر هندي و6 آلاف كيس بكينج بودر مجهول المصدر.

وفي مركز ومدينة كفر الزيات تم ضبط مصنع رنجة أسماك مدخنة يعمل دون ترخيص، والتحفظ على نصف طن صناديق خشبية تحتوي على أسماك رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تجمعات دموية وانتفاخ الأحشاء الداخلية للأسماك طبقا لتقرير فحص الأطباء البيطريين، وضبط 6 أطنان من الملح غير الصالح للاستخدام لوجود تحجر بشكائر الملح وتم سحب العينات للتحليل من قبل مديرية الشئون الصحية.

وتم تحرير محضري عدم حمل شهادات صحية ومحضري مخالفة اشتراطات صحية ومحضري إدارة نشاط دون ترخيص، وضبط المسئول عن أحد المخابز البلدية المدعمة بناحية قرية منصورية الفرستق لتجميعه 13 شيكارة دقيق من حصة المخبز بغرض البيع في السوق السوداء، حيث تم ضبط الكمية أثناء تهريبها وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية دلبشان لحيازته عدد 1500 رغيف بلدي بغرض البيع في السوق السوداء وبأعلى من السعر الرسمي وتم ضبط هذه الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير ٤ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وضبط ثلاجتي لحوم والتحفظ على 1600 كجم لحوم مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٤٥ لسنه ٢٠٢٢ الخاص بحظر تداول السلع الغذائية غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما ضبطت الحملات:

15 كجم لحوم دواجن و٢٩ كجم سمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل محل بيع لحوم دواجن

٣٠ كجم أسماك مملحة غير صالحه للاستهلاك الآدمي بداخل محل فسخاني، وتم تحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية، و٤ محاضر مخالفة اشتراطات صحية، و٤ محاضر لسحب عينات للتحليل، ومحاضر جنح والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي مركز ومدينة سمنود تم:

تم المرور على عدد ٧ محلات جزاره بناحية مدينة سمنود

• ضبط 35 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

• تحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية

• تحرير عدد ٧ محاضر مخالفة اشتراطات صحية

• تحرير عدد ٢ محضر غلق محلات بقالة تمويني

وتم تحرير محاضر جنح والتحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي مركز ومدينة زفتى

بناءاً على الشكوى الواردة من بوابة الشكاوى الحكومية برقم ٢٦٦٢١٨٥ عبر الواتس آب من المديرية والذي يشتكي فيها أحد المخابز بقرية مسجد وصيف من أن المسئول عن المخبز يقوم بتجميع الخبز وضربه بالبطاقات وترك الجمهور لفترة طويلة وعليه تشكلت حملة تموينية للتحقيق في الشكاوى الواردة للإدارة والتفتيش ومتابعة الحالة التموينية وتم ملاحظة التصرف في عدد ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم بمبلغ ٢٠٧٠ جنيها وتم عمل محضر إثبات حالة ضد المخبز المشكو في حقه.

• ١ محضر تصرف في عدد ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم غرامة ٢٠٧٠ جنيها.

• ١ محضر عدم وجود ميزان غرامة ١٠٠٠ جنيه.

• ١ محضر إثبات حالة خبز غير مطابق للمواصفات وتم تحرير غرامة بـ ٥٠٠ جنيه

• ١ محضر إثبات حالة نقص وزن ٨ جم.

• ١ محضر توقف عن ممارسة النشاط ودفع غرامة ٥٠٠ جنيه.

• ٢ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة للجمهور.

وفي حي ثان طنطا

• ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية وذلك لحيازته بقصد البيع عبوات من صنف تمر هندي سريع التجهيز وعبوات بيكنج بودر مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ويحمل علامات تجارية وهمية بعضها غير مسجل مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين حيث تم التحفظ على عدد 30 ألف كيس تمر هندي وعدد 6 ألف كيس بيكنج بودر.

• ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية وذلك لحيازته بقصد البيع عبوات سكر معبأ مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ويحمل علامات تجارية غير مسجلة ومشتبه في صلاحيته مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين تم التحفظ على كمية قدرها 1 طن سكر حر معبأ

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

مركز المحلة الكبرى

• تحرير 10 محاضر إثبات حاله عبارة عن عدد (٥) محضر نقص وزن عدد (٣) محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد (٢) محضر توقف عن العمل والإنتاج.

مركز ومدينة السنطة:

• ضبط عدد ٤٢ كجم لحوم مفرومة بدون بيانات مجهولة المصدر ومشكوك في صلاحيتها.

• ضبط عدد ١٤ زجاجة زيت طعام وعدد ١٠ علب تمور منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

• تحرير عدد ٣ محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقاله لبيع سجاير بأعلى من السعر الرسمي.

• تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• تحرير عدد ٢ محضر ضد ٢ بدالين تموينيين لإثبات مبيعات وهميه على نظام صرف السلع التموينية.

• تحرير عدد ٣ مخالفات نقص وزن الخبز.

• تحرير عدد ٢ مخالفه خبز غير مطابق للمواصفات.

• تحرير عدد ١ مخالفة تصرف في عدد ٣ شيكارة دقيق من أحد المخابز البلدية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.