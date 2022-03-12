للتربح.. متهمين استغلوا آلام المواطنين وانتحلوا صفة أطباء لترويج أدوية مجهولة

انتشرت فى الأونة الأخيرة الكثيرة من الإعلانات على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لمراكز علاجية تعلن عن منتجاتها عن طريق أشخاص ينتحلون صفة أطباء متخصصين لعلاج وشفاء الأمراض المستعصية، باستخدام العلاج البديل.

وفى هذا التقرير نرصد المتهمين أمام جهات التحقيق، بعد النصب والإتجار بآلام المواطنين.

ضبط صيدلي يروج لعلاج النحافة بـ«تركيبات مضروبة»

أوهم صيدلي المواطنين، بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية تساعد على النحافة والتخسيس، وأنشأ قناة على «يوتيوب»، لترويج منتجات علاجية، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.



«طبيب الكركمين» يوهم المواطنين بعالج كافة الأمراض.. تفاصيل القبض أحمد أبو النصر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب؛ لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

كما أكدت نقابة الأطباء إلى أن أحمد أبو النصر ليس طبيباً، وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

«سمكري البني آدمين» لعلاج المشاهير والنجوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على "يوسف.خ" الشهير بـ"سمكري البني أدمين" في مصر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية، كما أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تفاصيل القبض على سمكرية البنى ادمين

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تعالج بعض الأشخاص تحت مسمى سمكرية البنى آدمين أجدع بنت في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سمكرية البني آدمين، بمقر مركزها، وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية.

ضبط المتهم باستدراج المواطنين بأدوية علاج السرطان وكورونا للنصب عليهم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عبر حسابات قام بإنشائها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتمثل إحداهما في الترويج عن قدرته على توفير فرص عمل بالخارج.