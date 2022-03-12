الأشجار الصناعية تثير إعجاب رواد معرض زهور الربيع (صور)

افتتح الأسبوع الماضي معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في نسخته الـ89، بحضور وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، وشهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في منذ افتتاحه يوم السبت، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل معرض زهور الربيع.

وأثارت النباتات والأشجار الصناعية إعجاب العديد من رواد معرض زهور الربيع، وتوافد على جناح بيلا روز للنباتات والأشجار الصناعية العديد من المواطنين ولاقت الأشجار إعجاب العديد منهم والذين حرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الزهور والنباتات ذات الأشكال والألوان المبهجة، خاصة وأن الجناح صمم بعد الديكورات المميزة على أشكال أشخاص تحمل بعض الزهور والنباتات.

وتقول سارة محمد إحدى رواد معرض زهور الربيع إن النباتات الصناعية والأشجار أكثر رواجا في المعرض خاصة وأنها لا تحتاج مجهود وعناية مثل النباتات والأشجار الطبيعية.

ومن جانبها، أكدت أميرة عاطف إحدى رواد معرض زهور الربيع على أن النباتات الصناعية تستخدم عادة في المنازل والبيوت الصغيرة على عكس النباتات والأشجار الطبيعية والتي يقبل عليها سكان المنازل الكبيرة المزودة بالحدائق.

وأضافت منار محمود إحدى رواد معرض زهور الربيع أن الجناح يحمل أشكال وألوان مبهجة من النباتات والزهور الصناعية التي جذبت إليها العديد من رواد المعرض بجانب الديكور الموجود في المكان.

وافتتح معرض الزهور للجمهور، يوم السبت الماضي، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، في دورته الـ89 ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، بمشاركة 190 عارضا من مختلف قطاعات الزراعة والمهتمين بالزراعة في مصر والدول العربية. ‏

ويعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط بأكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

ويعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، لكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

ولا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم فالمعرض له مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.