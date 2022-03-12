السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأشجار الصناعية تثير إعجاب رواد معرض زهور الربيع (صور)

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

افتتح الأسبوع الماضي معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في نسخته الـ89، بحضور وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، وشهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في منذ افتتاحه يوم السبت، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل معرض زهور الربيع.

274913834_655092935822257_8143978726677551582_n

وأثارت النباتات والأشجار الصناعية إعجاب العديد من رواد معرض زهور الربيع، وتوافد على جناح بيلا روز للنباتات والأشجار الصناعية العديد من المواطنين ولاقت الأشجار إعجاب العديد منهم والذين حرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الزهور والنباتات ذات الأشكال والألوان المبهجة، خاصة وأن الجناح صمم بعد الديكورات المميزة على أشكال أشخاص تحمل بعض الزهور والنباتات.

275007596_707167013787624_5401076869079698576_n

وتقول سارة محمد إحدى رواد معرض زهور الربيع إن النباتات الصناعية والأشجار أكثر رواجا في المعرض خاصة وأنها لا تحتاج مجهود وعناية مثل النباتات والأشجار الطبيعية.

ومن جانبها، أكدت أميرة عاطف إحدى رواد معرض زهور الربيع على أن النباتات الصناعية تستخدم عادة في المنازل والبيوت الصغيرة على عكس النباتات والأشجار الطبيعية والتي يقبل عليها سكان المنازل الكبيرة المزودة بالحدائق.

وأضافت منار محمود إحدى رواد معرض زهور الربيع أن الجناح يحمل أشكال وألوان مبهجة من النباتات والزهور الصناعية التي جذبت إليها العديد من رواد المعرض بجانب الديكور الموجود في المكان.

274853162_930897734279830_1212566669701293038_n

وافتتح معرض الزهور للجمهور، يوم السبت الماضي، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، في دورته الـ89 ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، بمشاركة 190 عارضا من مختلف قطاعات الزراعة والمهتمين بالزراعة في مصر والدول العربية. ‏

ويعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط بأكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

274834414_495872068911387_2392862279736892341_n

ويعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، لكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

ولا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم  فالمعرض له مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.

معرض زهور الربيع زهور الربيع حديقة الاورمان وزير الزراعة نباتات الزينة بيلا روز معرض زهور معرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

توجيهات رئاسية بتوفير الدعم الكامل لمزارعي سهل الطينة ببورسعيد

«الزرعة» تطلق قافلة بيطرية مجانية لقرى المنيا

دفاع المتهم التاسع فى «الآثار الكبرى»: «موكلي مديون للبقال بـ600 جنيه»

«عبدالغفار» يوجه بتخصيص نقطة إضافية لتطعيم العاملين بقناة السويس بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

«الداخلية»: ضبط 1468 تاجر مخدرات خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد