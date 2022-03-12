السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع الأمن العام : مصرع عنصرين إجراميين وضبط 393 آخرين

جثة
جثة

استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (54) متهما،  وبحوزتهم (34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  35 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية خلال أسبوع  عن مصرع 2 عنصر وضبط 393 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – القليوبية- مطروح- البحيرة – أسوان) وبحوزتهم (186 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل). 

 الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

َو تم ضبط (751) قطعة سلاح نارى أبرزها (76 بندقية آلية – 92 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدس – 539 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة )، (1192) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، (14) تشكيل عصابى ضموا (57) متهم إعترفوا بارتكاب (64) حادث سرقة متنوعة، (39) قضية أحداث. وإعادة (9) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشف غموض (47) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهمًا وتنفيذ (469968) حكم قضائي بإجمالى (33896) محكوم عليه.

قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية بحيرة المنزلة دمياط بورسعيد الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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