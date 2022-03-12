السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان المعروضة على قناة dmc.. العائدون والمشوار الأبرز

dmc
dmc

نستعرض لكم فى هذا التقرير مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة dmc، حيث يبحث عدد كبير من المتابعين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركي البحث عن مسلسلات رمضان المعروضة على قناة dmc وتفاصيل تلك المسلسلات ومنها مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة ومسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان.

مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة dmc

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

يعتبر مسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة من أهم المسلسلات خلال موسم نسلسلات رمضان 2022 ويعتبر من المسلسلات الوطنية الهامة من ملفات المخابرات العامة المصرية في مواجهة طيور الظلام ويشارك في بطولة العمل بجانب كرارة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد فراج والفنان هاني رمزي وعدد كبير من النجوم وضويف الشرف ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

من المسلسلات الحصرية على شاشة DMC في الموسم الرمضاني 2022 وهو مسلسل بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني وبمشاركة عدد كبير من النجوم مهم القدير احمد كمال وأحمد صفوت واحمد مجدي وثراء جبير ومن تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

من المسلسلات الحصرية على شاشة قناة dmc في رمضان بطولة النجم أكرم حسني وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم عمرو عبد الجيليل وهنادي مهنا وآيتن عامر ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبو ذكري.

تردد قناة dmc على نايل سات.. وأبرز مسلسلات رمضان المعروضة عبر شاشتها

مسلسل راجعين ياهوى

يعرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة الفنان خالد النوبي وعلى شاشة قناة دي إم سي في رمضان بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم نور وهنا شيحة ونور النبوي ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

مسلسل ملف سري

المسلسل بطولة النجم هاني سلامة وعدد كبير من النجوم يعرض خلال رمضان من بطولة نضال الشافعي وماجد المصري ومن تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسن البلاسي.

DMC مسلسلات رمضان 2022 مسلسل ملف سرى مسلسل راجعين ياهوى مسلسل مكتوب عليا مسلسل المشوار مسلسل العائدون

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