تردد قناة dmc على نايل سات.. وأبرز مسلسلات رمضان المعروضة عبر شاشتها

تردد قناة dmc على نايل سات من الكلمات البحثية التي زادت معدلات البحث عنها في الآونة الأخيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والوليمة الدرامية المعروضة عبر شاشتها.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة للحصول على جودة عالية للصوت والصورة ومواعيد عرض مسلسل أبو العروسة المعروض حاليا عبر شاشتها وأبرز المسلسلات الرمضانية التي نوهت عن عرضها.

تردد قناة dmc على نايل سات

يستطيع عشاق الدراما المصرية في مختلف دول العالم ضبط إشارة بث قناة دي إم سي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بكافة الأعمال الدرامية التي تقدم عبر شاشاتها لمجموعة مختارة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي حيث يمكن ضبط إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا : 5/6.

ويمكن ضبط إشارة بث قناة dmc دراما للاستمتاع بمجموعة مميزة من المسلسلات عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

بدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة منذ يوم 29 يناير الماضي عبر شاشة dmc و dmc دراما والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقات الجزء الأول والثاني حيث يعرض في تمام الساعة 8 ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 12 :30 ظهرا عبر شاشة dmc فيما يعرض في تمام الساعة 11 مساءا ويعاد الساعة 8 صباحا والساعة 4 عصرا على شاشة dmc دراما.

المسلسل يلقي ردود أفعال كبيرة بين الجمهور خاصة لوجود تشابه في الشخصيات بين أبطال العمل والواقع الذي يعيش فيه كافة أسر الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري.

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أبرز المسلسلات الرمضانية المعروضة عبر dmc

يمكن ضبط تردد قناة dmc على نايل سات لمتابعة المسلسلات التي سيتم عرضها عبر شاشة القناة خلال شهر رمضان وأبرزها مسلسل المشور بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني ومسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ومسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي وأنوشكا.