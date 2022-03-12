خارجية روسيا تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حول أوكرانيا

نفى نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، اليوم وجود مفاوضات أو محادثات بين واشنطن وموسكو حول القضية الأوكرانية، مشددا على أن روسيا لن تقدم أي تنازلات أحادية فيما يخص استقرارها الاستراتيجي.

وقال ريابكوف - في تصريح له أنه لا يوجد عملية تفاوض مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا، مضيفا: "خلال السنوات الماضية، شددنا مرارا في عهد إدارة دونالد ترامب وإدارة جو بايدن، بأنه لا يوجد ولن يكون هناك أي تنازلات أحادية من الجانب الروسي، ولا خطوات لتحقيق أي طلبات للولايات المتحدة، لقد اقتنعنا منذ وقت طويل بأن صوتنا لا يُسمع".

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا شعرت بعدم استعداد الولايات المتحدة لقبول الحد الأدنى من مصالحها الأمنية الأساسية، لافتا إلى أن روسيا لم تُقاطع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي الذي تم تعليقه من قبل واشنطن اعتقادا منها بأن الجانب الروسي هو الأكثر احتياجا لهذا الحوار.