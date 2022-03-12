السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مضطرب نفسيًا يقتل «مسنًا» على رصيف محطة قطار فى منشأة القناطر

حبس
حبس

أنهى مضطرب نفسيًا حياة مسن على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر في الجيزة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مضطرب نفسيا أنهى حياة مسن "متشرد"، طعنا بسلاح أبيض.

تمكن المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مضطرب نفسيا مسن منشأة القناطر الجيزة المتهم الإجراءات القانونية اللازمة

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وائل لطفي

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