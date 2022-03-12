أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 12 مارس 2022 التي زاد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأولي من الفجر، وذلك بسبب موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة في الأسواق المصرية وأسعار الأعلاف وأسعار مشتقات صناعة الدواجن للمستهلكين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 12 مارس 2022

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خاصة مع تخزين الكثير من ربات البيوت السلع قبيل شهر رمضان المبارك الذي لم يعد متبقي عليه سواء 21 يوما فقط حيث بلغ سعر تتراوح أسعار الدجاج البلدي في الأسواق من 42-44 جنيه للكيلو فيما تتراوح أسعار الدجاج الأبيض في الأسواق من 37-39 جنيه للكيلو فيما وصلت أسعار الدجاج الساسو إلى 35 جنيها.

فيما وصلت أسعار كيلو البط من 43 - 55 جنيها للكيلو بينما سجل الدجاج الأمهات 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الدجاج المجمد إلى 40 جنيها للكيلو.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق المصرية 2022

من أبرز عوامل ارتفاع الأسعار في الأسواق أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق حيث وصلت أسعار شكارة العلف 50 كيلو 550 جنيه بزيادة 95 جنيها فيما وصل سعر طن الذرة البلدي 7 آلاف جنيه لسعر شيكارة الردة 200 جنيه والتي تعد مكون أساسي لتغذية الطيور بكافة أشكالها وشيكارة الذرة الدشيش 850 جنيها وذلك بزيادة تتراوح من 30- 35 %

وأكد التجار ومربي الدواجن أن ارتفاع الأسعار قائم على أسعار السوق العالمي وفقا لجودة الأعلاف المقدمة للدواجن حيث وصل سعر طن القصب إلى 7000 جنيه فيما وصل سعر طن صويا فول إلى 14000 جنيه.

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أسعار الدواجن في المحلات التجارية

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 12 مارس تؤكد أن سعر كيلو الدبابيس 45 جنيه وسعر كيلو البانية إلى 95 جنيه وسعر كيلو الأجنحة 25 جنيه وسعر طبق الكبد والقوانص 17 جنيه وسعر الرومي 105 جنيه وسعر دبابيس الرومي 53 جنيه وسعر كيلة الأرانب المذبوحة 105 جنيه وسعر الفيلية الرومي 105 جنيه.