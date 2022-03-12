السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 17 ألف قرص مكمل غذائي مجهول المصدر في الإسكندرية

اقراص مكمل غذائي
اقراص مكمل غذائي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 174 عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي 17140 قرصا، مجهولة المصدر، داخل شركة قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن شركة لبيع المكملات الغذائيه مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، قبل ترويجها بالأسواق بقصد التربح منها، ما يشكل ضررا على صحة المواطنين.

تمت مداهمة الشركة وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر على 174 عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي 17140 قرص، مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مخزن ملابس وأحذية وعطور بمنطقة أبيس، بداخله أحذية وملابس وعطور مجهولة المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعثر علي 220 زجاجة بارفان، و 159 زوج أحذية مقاسات وألوان مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بالإسكندرية أقراص فيتامينات ومكملات الغش التجاري شرطة التموين والتجارة الداخلية

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