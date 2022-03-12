السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل عنصر إجرامي بوابل من الرصاص على يد صديقه بالمنوفية

جثة
جثة

لقي عنصر إجرامي في قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعه، على يد صديقه مقيم بدائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل".

 تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة المركز، والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى 7 قضايا "شروع فـى قتل - مخدرات"، بإحدى الزراعات الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى.

 وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل".

وعقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات - 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة .

مركز شرطة قويسنا مديرية أمن المنوفية بلاغا العناصر الإجرامية قتل - مخدرات عيار ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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