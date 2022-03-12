السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح شمال القاهرة، تجديد حبس عاطل، 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقتله زوجته، بعد وصلة ضرب، بمنطقة الزاوية الحمراء، ونقلت الجثة إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل جنح شمال القاهرة غرفة المشورة 45 يوما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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