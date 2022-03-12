بالتفاصيل.. خطوات تطبيق وحدة «بيوجاز» بمنزلك

أكدت وزارة البيئة، أن هناك عدة طرق لتقديم طلب لتنفيذ وحدة "بيوجاز" في المنزل خلال تقرير أصدرته الوزارة تحت عنوان "جهود نشر تكنولوجيا البيوجاز فى القرى المصرية".

وفيما يخص الطرق المختلفة لتنفيذ الوحدة، أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الوحدات كما يلى:

أولاً : فى حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد، يتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ إجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة.

ثانياً: فى حال عدم توفر قيمة الوحدة كلياً أو جزئياً ، فيوجد طريقين للتنفيذ وهما:

1- فى حال توفر قيمة الوحدة جزئياً لدى المستفيد:

• التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح إحدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ.

• حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

• من خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم 40% من قيمة الوحدة و60% يدفعها المستفيد كقرض.

• ( الجدير بالإشارة أن قيمة الوحدة المنزلية سعة 3 م3 يتراوح من 13 إلى 15 ألف جنيه بالتوصيلات بالبوتاجاز بالإشراف على الوحدة لمدة عام ).

2- فى حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كلياً:

• يتقدم المستفيد الذى يرغب فى تنفيد وحدة بطلب إلى المؤسسة.

• تقوم المؤسسة بفحص كافة الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التى ترغب فى تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.

• يتم وضع أولوية للمنطقة التى بها عدد مستفيدين أكثر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه بالمجان، وذلك لكى يسهل تنفيذ الوحدات فى نفس المنطقة بطريقة اقتصادية.

تعد تكنولوجيا البيوجاز أحد أهم المشروعات البيئية التى تضمن تخلص آمن من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوى وسماد عضوي بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وتسعى وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة إلى نشر هذه التكنولوجيا فى مختلف القرى المصرية مما يسهم فى استكمال الحياة الكريمة التى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها فى قرى الريف المصري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع الوقود الحيوي هو تجسيد لفكر الاقتصاد الدوار الذى يسعى العالم لتحقيقه، ويحقق شراكة حقيقية مع كل من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين من أهالى القرية التى يتم تنفيذ وحدات البيوجاز بها، وكذلك المؤسسات التعليمية.