السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تستعد لاستقبال 2500 أوكرانى لجأوا إلى مولدافيا

اللاجئين
اللاجئين

تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، وذلك في إطار عملية تنسقها المفوضية الأوروبية داخل "البلدان المتطوعة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - على تويتر حسبما أفادت قناة (فرانس 24) صباح اليوم السبت - إن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين. 

وأوضحت الوزارة أن "هذه أول عملية كبيرة من هذا النوع".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد أشارت إلى أنه بتاريخ 10 مارس، كان هناك 105 آلاف أوكراني في مولدافيا، الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة.

وقد فر أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، وفق الأمم المتحدة.

ووصل نحو 10 آلاف لاجئ أوكراني إلى فرنسا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسب وزارة الداخلية.

باريس مولدافيا فرنسا أوكرانيا

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وائل لطفي

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