«البنتاجون»: لم نسجل أى وجود لقوات بيلاروسية فى أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها لم تسجل أي وجود لقوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي: "لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا.. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول أن قوات بلاده ستدافع عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم".

وأكد أن "هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها (لوكاشنكو) أي شيء عن مشاركة بيلاروس".

وعلى صعيد آخر ، رفضت الولايات المتحدة بشكل نهائي مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأمريكي مقاتلات ميغ- 29 لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أعلن البنتاجون .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: إن "أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (طائرات) ميج - 29 إلى أوكرانيا يمكن أن يُعتبر مفاقمة (للنزاع) ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي من شأنه أن يزيد مخاطر التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية في بيان أمس، عن أن "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدّة لنقل كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرّف حكومة الولايات المتحدة".

وسارعت واشنطن إلى رفض العرض البولندي، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أنّ وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا هو سيناريو "يثير قلقًا جدّيًا لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

وانتقدت كذلك وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت هذا المقترح البولندي، قائلة اليوم خلال وجودها في مدينة إفرو الفرنسية: "من المهم للغاية أن يتحرك (حلف شمال الأطلسي) الناتو بالتنسيق مع بعضه بعضًا، فهذا كان مصدر قوتنا ويجب أن يبقى كذلك أيضًا".

وأضافت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ولذلك، من المهم إرسال إشارة واضحة مفادها أن هذ المقترح لم يقابل باهتمام من أي طرف في الناتو".

وفي الوقت نفسه، أكدت لامبرشت وقوف بلادها بشكل متضامن إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا وردت أسلحة إلى أوكرانيا وأنها تدرس القيام بتوريدات أخرى، وفق الوكالة الألمانية.