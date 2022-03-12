السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكين يبحث مع كوليبا مفاوضات الأخير مع لافروف فى تركيا

بلينكين
بلينكين

أعلنت واشنطن، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، المفاوضات التي أجراها الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تركيا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلينكن وكوليبا "بحثا الاجتماع الثلاثي لوزير الخارجية الأوكراني مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوجلو".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي كوليبا على "الإجراءات المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على روسيا".

وحسب البيان، فإن بلينكن وكوليبا "تشاركا مخاوفهما" من أن روسيا قد "تكثف حملات التضليل" حول أوكرانيا.

وأشار "برايس" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أطلع نظيره الأوكراني على "الجهود الدولية لمحاسبة موسكو" بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مفاوضات تركيا اخير خير لافروف

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وائل لطفي

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