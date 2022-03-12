السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تحذر من وقف استيراد الغاز والنفط من روسيا فى الوقت الراهن

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من فرض حظر فوري على واردات الغاز والنفط من روسيا .. مشيرة إلى أن هذا القرار ستكون تداعياته على أوروبا خطيرة وسيكون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقالت الوزيرة، في تصريح اليوم الجمعة بثته قناة "إيه أر ديه" الألمانية إنه في حال فرض حظر على الغاز والنفط من روسيا، في غضون أسابيع قليلة، لن يكون لدى ألمانيا وأوروبا كهرباء أو تدفئة.. وهذا بالضبط الذي يتمناه الرئيس الروسي".


وأضافت أن لدى الرئيس الروسي احتياطيات كافية، بما في ذلك الوقود الأحفوري، لمواصلة القصف لشهور قادمة .. مشيرة إلى أن الحل يكمن في اعتماد أقل على روسيا في الحصول على الطاقة في أسرع وقت ممكن.

 

وعلي صعيد آخر ، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز،  على أن بلاده لن ترسل طائرات حربية لمساعدة كييف في حربها الدائرة ضد روسيا.

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مقر المستشارية، ببرلين، أن الصراع في أوكرانيا غير منطقي، آملاً بالتوصل إلى حل في المحادثات بين طرفي الأزمة.

 

كما أوضح أن برلين قدّمت جميع أنواع المواد الدفاعية، وأرسلت أسلحة وأعلنت عنها، إلا أن الطائرات الحربية لم ولن تكون جزءًا منها، مؤكدا على رفض بلاده إرسال مقاتلين حتى للقتال هناك.

فلاديمير بوتين استيراد المانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا

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وائل لطفي

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