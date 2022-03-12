السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى يبحث العلاقات الثنائية مع العاهل الأردنى ورئيسة وزراء فنلندا

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني بن الحسين

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفجانج بوشنر، أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقر المستشارية الاتحادية، الثلاثاء المقبل؛ لبحث العلاقات الثنائية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وقال بوشنر- في مؤتمر صحفي ، إن المستشار الاتحادي سيستقبل أيضا رئيسة وزراء جمهورية فنلندا سانا مارين، في المستشارية الفيدرالية، الأربعاء المقبل؛ لبحث الحرب في أوكرانيا وقضايا السياسة الأوروبية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

 

مؤتمر صحفي الشرق الأوسط سياسة الاتحاد في مؤتمر صحفي علاقات

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