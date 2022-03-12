المستشار الألمانى يبحث العلاقات الثنائية مع العاهل الأردنى ورئيسة وزراء فنلندا

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفجانج بوشنر، أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقر المستشارية الاتحادية، الثلاثاء المقبل؛ لبحث العلاقات الثنائية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال بوشنر- في مؤتمر صحفي ، إن المستشار الاتحادي سيستقبل أيضا رئيسة وزراء جمهورية فنلندا سانا مارين، في المستشارية الفيدرالية، الأربعاء المقبل؛ لبحث الحرب في أوكرانيا وقضايا السياسة الأوروبية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين