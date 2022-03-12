رئيس مجلس النواب المغربى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتانى

أجرى رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبي العلمي، بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد كبير ترأس خلالها الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية.



وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي، بأن رئيس الوزراء الموريتاني أشاد، خلال اللقاء، بنتائج الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية - الموريتانية، وقال إن هناك تفاهما بين الجانبين في جميع الميادين، ومؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون بين البلدين.



وأكد محمد ولد بلال مسعود متانة وقوة الروابط التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني، معبرا عن الإرادة القوية للمضي قدما في توطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة، "وبما يعكس طموحات الشعبين الشقيقين".



من جهته، أوضح رئيس مجلس النواب المغربى أهمية التنسيق والتشاور المستمر على الصعيد البرلماني بين البلدين، معربا عن الرغبة في اج اء مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في أقرب فرصة. وأوضح أن مجلس النواب المغربى يتطلع للدفع الى أبعد الحدود بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الموريتانية.