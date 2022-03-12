البرلمان الجزائرى يدعو الدول الأفريقية إلى التعاون للتغلب على التحديات

دعا نائب رئيس مجلس الأمة ( الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) عبد القادر قرينيك الدول الأفريقية إلى التعاون والتنسيق والتضامن للتغلب على التحديات والصراعات.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، اليوم، بالعاصمة الرواندية كيجالي.



وأوضح أن بلاده تسعى إلى حلحلة الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار في القارة الأفريقية، ومواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإجرام المنظم، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.



وثمن البرلماني الجزائري، ضرورة تمكين الشعوب من تقرير مصيرها، وتبني نهج أفريقي جديد يقوم على وحدة الأهداف والعمل الجماعي المنظم، وفق آليات التكتلات الأفريقية ذات الصلة، على غرار الاتحاد الأفريقي.



وتابع قائلا إن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض ومناقشة عدة بنود نظامية من بينها دراسة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد البرلماني الأفريقي السابق، ومراجعة الحسابات المالية لسنتي 2021 و 2022، فضلا عن التحضير للمؤتمر 44 للاتحاد البرلماني الأفريقي، وإعداد جدول أعمال الاجتماع 45 للجنة التنفيذية.