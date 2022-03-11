وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يناقشان ترتيبات قمة «COP 27»

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

وتناول الاتصال موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية، كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.