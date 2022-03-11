السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يناقشان ترتيبات قمة «COP 27»

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

وتناول الاتصال موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية، كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وزير الخارجية سامح شكري تغير المناخ انطونيو جوتيريش الامم المتحدة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة الإعداد والتحضير لمؤتمر المناخ «COP 27»

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

«الأفريقى للتشييد والبناء»: يكشف تفاصيل أثر الأزمة الأوكرانية على قطاع المقاولات

الاتحاد الأوروبى يطلق الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا

القبض على قاتل طفل الصم والبكم فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل