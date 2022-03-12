صعود شباب ميت غراب بالدقهلية للدوري الممتاز فى «الميني فوتبول»

حقق فريق مركز شباب ميت غراب، التابع لإدارة شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تحقيق مفاجأة كبيرة وصعوده للدورى الممتاز فى المينى فوتبول، وذلك بعد تعادل الفريق خارج الديار مع فريق دماص بهدف نظيف لكل منهما ليصل الفريق للنقطة ١٧ ويضمن الصعود لدورى الأضواء دون النظر لنتيجة المباراة المتبقية مع فريق السويس.

وتقدم أحمد ماهر جواد، رئيس مركز شباب ميت غراب، بالشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى للفريق، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم للفريق فى مشواره القادم، معبراً عن فرحته الشديدة لوصول الفريق للدورى الممتاز.

كما توجه ماهر بالشكر للاستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، لدعمهم المتواصل لمركز شباب ميت غراب.

والجدير بالذكر أن "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.

ويبلغ قطر الكرة في رياضة الميني فوتبول مقاس ٤,٥ في حين أن كرة الصالات مقاس ٤ وكرة القدم مقاس ٥.

يذكر أيضا أنه انطلقت فاعليات الدورى المصرى الممتاز الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة"، من العاصمة الإدارية الجديدة بين فريقي منتخب حلايب وشلاتين ونادي إنبي.

والذي يعتبر أول لقاء كروي يقام في تاريخ العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يسجل أيضا تواجد فريق حلايب وشلاتين لأول مرة في الدوري الممتاز لهذه الرياضة.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، اليوم السبت، بنادي سينزو بالغردقة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف".

IMG-20220311-WA0123