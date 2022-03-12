السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الحجار يشعل حماس الجماهير بمعبد أبيدوس(صور)

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ثانى فعاليات مهرجان اليدوس الأول للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج حيث احيا النجم علي الحجار وفرقته حفلا بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

عبد الدايم : المهرجان تظاهرة ابداعية جديدة بالصعيد والاقبال الجماهيرى  يعكس قدرة ابناء الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة

أكدت عبدالدايم أن مهرجان أبيدوس تظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان، وأضافت أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوط ، مشيدة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذى يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية .

جانب من الحفل اليوم بحضور وزيرة الثقافة

وكان الجمهور قد احتشد بساحة معبد أبيدوس كما أطل الكثيرون منهم من نوافذ وأسطح المنازل المجاورة لحضور حفل النجم علي الحجار الذى ثمن جهود وزارة الثقافة في نشر الفنون بمختلف المحافظات، ثم استحوذ على الوجدان بمجموعة متنوعة من العلامات البارزة في مشواره الفني والتي ضمت الكثير من القيم السامية كان منها تتر مسلسل “المال والبنون، على قد ما حبينا، ذئاب الجبل، الزين والزينة، مسألة مبدأ، الليل وأخره، عارفة، الرحايا وغيرها”.

سبق الحفل عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة شمل جانبا من تراث صعيد مصر ولاقى الاستحسان والقبول.

وكان قد افتتح المهرجان مساء أمس الخميس، واحيا حفل الافتتاح النجم هشام عباس، وسط حشد جماهيري ضخم، ويقام المهرجان وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

الوزيرة ورئيس الأوبرا ومحافظ سوهاج فى الحفل
النجم علي الحجار مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات ثانى أيام أبيدوس طارق الفقي محافظ سوهاج علي الحجار يشعل حماس الجماهير بسوهاج

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وائل لطفي

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