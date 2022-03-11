الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أمراض الجهاز الهضمي.. كيف يمكن أن تساعد الكمثرى في علاجها؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكمثرى هي واحدة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة، حيث تمتلئ بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والقيم الغذائية الأخرى التي تزود جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها بشدة. 

 

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "Health Shots" الطبي، يمكن لإضافة الكمثرى في نظامك الغذائي تزويد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية التي تتراوح من الهضم الجيد وإدارة الوزن وتعزيز صحة القلب.

 

أكد الأطباء، أن الكمثرى مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم، فهي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية، وخاصة مضادات الأكسدة، فيما يلي الفوائد الصحية للكمثرى التي يغفلها البعض.

 

يحسن صحة القناة الهضمية:

تساعد الألياف الموجودة بالكمثري في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، حيث أظهرت الأبحاث أنها مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي، لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين، والتي تغذي بكتيريا الأمعاء وتحسن صحة الأمعاء.

 

يحارب الالتهابات:

أوضح خبراء التغذية، أن الكمثرى مصدر غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تساعد على محاربة الالتهابات والحماية من أمراض الجهاز الهضمي.

 

تعزز صحة القلب:

الكمثرى مفيدة لصحة قلبك أيضًا، وفقًا لما ذكره الخبراء، حيث تلعب الألياف الموجودة في الكمثرى دورًا في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل والصداع:

يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكمثرى في علاج التهاب المفاصل والصداع أيضًا، فالكمثرى تحارب الالتهاب بشكل فعال وتقلل من خطر الالتهاب.

 

هل يمكن أن تساعد الكمثرى في إدارة مرض السكري؟

تعد الكمثرى مصدرا جيدا للألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، وبالتالي لا ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة، حيث يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري أن يأكل الكمثرى، مع اتباع نظام غذائي صحي.

ضغط الدم مرض السكر الجهاز الهضمي التهاب المفاصل خفض ضغط الدم أمراض الجهاز الهضمي لمشاكل الفيتامينات والمعادن علاج التهاب المفاصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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