الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» وغرفة الشركات يتحذران من مخالفة مواعيد عمرتى رجب وشعبان

رحلات العمرة
رحلات العمرة

أكدت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، أنه  على الشركات المنظمة لموسم العمرة الجاري ضرورة الالتزام التام بالتوقيتات المقررة في تنظيم عودة رحلات الطاقة التشغيلية بموسم العمرة لرحلات شهري رجب وشعبان.

كما أكدا على الشركات بضرورة سفر المعتمرين وعودتهم طبقاً للمواعيد المدرجة من الشركات السياحية على البوابة المصرية للعمرة،  وذلك من منطلق حرص الوزارة والغرفة علي إنجاح موسم العمرة الحالي 1443 هـ / 2022 م، وتاكيدًا على مصدر بضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1443 هـ، والإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة والتي تتضمن توقيتات تنظيم سفر وعودة رحلات الطاقة التشغيلية بشهري رجب وشعبان. 

وأوضحا فى منشور عمم على جموع الشركات أنها تتابع كافة الرحلات أولا بأول وبصورة مستمرة من خلال آليات تم إنشاؤها لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه نظراً لما تردد من قيام البعض بالترويج لمعلومات مغلوطة بغرض التغرير بشركات سياحية بإشاعة إمكانية عدم الالتزام بمواعيد عودة رحلات الطاقة التشغيلية للمعتمرين في المواعيد المقررة، لافتين إلى أنه تم اكتشاف قيام بعض الشركات بإجراء اتفاقيات تجارية بناء على هذه الأكاذيب، بما يتسبب فى  الضرار للشركات المنفذة لتلك الرحلات. 

وفي حال رصد أى مخالفة للقواعد القانونية الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 أو لضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة الصادرة من قبل وزارة السياحة والأار لموسم 1443 هـ ستتعرض الشركة المخالفة للمسائلة القانونية وتطبيق الجزاءات القانونية والتى تصل إلي حد إلغاء ترخيص الشركة المخالفة لافتة ان القطاع السياحي بكافة روافده يسعي إلي إنجاح موسم العمرة بكل تفاصيله، حرصاً علي النهوض من الكبوة التي ألمت بالقطاع من جراء جائحة كورونا والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة شهرى رجب وشعبان موسم العمرة الشركات السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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