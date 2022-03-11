أستاذ بالأزهر الشريف: جمهور الفقهاء أجاز إحياء ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان والاحتفال بها، لأنها ليلة مفضلة هو قول جمهور الفقهاء، بل قال ابن تيمية: إنه قول أكثر الحنابلة، وعليه يدل نص أحمد كما في (اقتضاء الصراط المستقيم).

وتابع «العشماوي»: إنما الخلاف بينهم في الاجتماع لها في المساجد، فالجمهور على كراهته، ومنهم من نص على بدعيته، وممن أجازه من السلف: خالد بن معدان، ولقمان بن عامر، وإسحاق بن راهويه، وقال: ليس ببدعة، نقله عنه حرب في (مسائله).

وأضاف: قلت أَحَبُّ إليَّ أن يعمل بقول الجمهور، فيحييها بنفسه من غير اجتماع في المساجد، وإن صلى بأهله في بيته رجوت ألا يكون به بأس، كما أشار إليه ابن تيمية في (مختصر الفتاوى المصرية)، ومثَّل له بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بابن عباس، وليلة بحذيفة، نسأل الله أن يجعلنا من المغفور لهم، المنظور إليهم، المرضي عنهم، في كل وقت وحين.. آمين.. آمين.

جدير بالذكر، أن الدكتور إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، حصل على العديد من الإجازات العلمية والدراسية مثل الليسانس في أصول الدين، شعبة الحديث وعلومه، من جامعة الأزهر الشريف، وحضر الدراسات العليا في التخصص ذاته.

وشارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية والعلمية التي نظمت لمواجهة الفكر المتطرف وإيجاد الحلول المختلفة للتصدى لجماعات التطرف والإرهاب التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان له دور مهم ومحوري في عرض عدد من الأبحاث والدراسات التي تبين قدرة الفكر الصوفي على مواجهة الانحرافات والأفكار المنحرفة، فضلًا عن دوره في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وذلك عبر المقالات والكتابات التى يتم نشرها في العديد من المجلات العلمية والبحثية.