الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى انتاناناريفو يسلم شحنة مساعدات إلى مدغشقر (صور)

تسليم المساعدات المصرية
تسليم المساعدات المصرية

أرسلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الشحنة الأولى من المساعدات إلى مدغشقر، وذلك لمساعدتها في مواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية الأخيرة التي تواجهها، لاسيما إعصار "باتسيراى"، وذلك في إطار العلاقات القوية وتضامن مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة.

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واستقبل السفير أسامة سعيد خليل، سفير مصر لدى مدغشقر، الشحنة لدى وصولها، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الملجاشيين الذين أعربوا عن التقدير لقيادة وشعب مصر على مشاعر الأخوة والتضامن.

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وأشاد المسؤولون الملجاشيون بدور مصر في دعم بلادهم في وقت الأزمات، وبما يعكس علاقات الأخوة وروابط الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

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مصر مدغشقر سفير مصر مساعدات الوكالة المصرية للشراكة إعصار باتسيراي

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