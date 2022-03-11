نور خالد النبوى يغازل روبى.. والأخيرة: «لو كبير شوية كنت جيت خطبتك»

شارك الفنان نور خالد النبوي، جمهوره عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مقطع فيديو قصيرا من دوره في مسلسل "نقل عام".

وظهر الفنان نور خالد النبوي في الفيديو وهو يتحدث عن جمالها، وفي الأحداث يحكي "سيد" لأخته عن فتاة معجب بها ويريد الزواج منها، وعندما تسأله عن شكلها يقول "حلوة دي قمر قمر، حاجة كده شبه روبي".

وأعادت الفنانة روبي نشر مقطع الفيديو عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، موجهًة رسالة لنور النبوي قائلًة: "والله يا نور أنت لو كبير شوية كنت جيت أنا خطبتك".

أبطال وصناع «نقل عام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف المتميز وليد خيرى، ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

وتدور أحداث المسلسل حول موظف بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

نقل عام" تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيى الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، وهايدي رفعت، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومحمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين.