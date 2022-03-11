أدلة جديدة تدعم مواءمة قواعد النقل الجوى ورفع القيود.. الإياتا يوضح

كشف اتحاد النقل الجوي الدولي «IATA» وACI EUROPE عن أحدث بحث أجرته OXERA/Edge Health نُشر اليوم، يوضح أدلة جديدة تهدف لدعم مواءمة قواعد النقل الجوي مع اللوائح المحلية، لافتا إلى أنه في حالة إذا تم اكتشاف متغير جديد وفُرضت بسببة قيود السفر على الفور، فإن هذا يؤخر فقط ذروة العدوى بحد أقصى أربعة أيام فقط.

وتابع: «بحلول الوقت الذي يظهر فيه متغير جديد ويتم تحديده، ثم وضع قيود من المحتمل أن يكون المتغير متداولًا بالفعل في المجتمعات حول العالم، في سيناريو حيث يتم تأخير القيود لمدة أسبوع من تحديد الهوية، فإن ذروة الإصابات لكل 100000 شخص تتأخر فقط لمدة يومين كحد أقصى، ومن ثم فإن الأضرار الاجتماعيةوالاقتصادية الكبيرة التي يسببها التأثير السلبي على السفر الجوي تفوق هذه الفوائد الصحية التي لا تذكر.

وتؤكد أحدث الأبحاث من OXERA وEdge Health أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تحديد متغير مثير للقلق وتنفيذ القيود، سيكون النقل عبر الحدود قد حدث بالفعل، موضحا أن مناعة سكان أوروبا قوية وCOVID-19 هو في الأساس مرض متوطن.

قال رافائيل شفارتزمان، نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، إنه يمكن للحكومات رفع القيود بثقة - سواء في الوقت الحاضر أو لأي متغيرات مستقبلية مثيرة للقلق.

وأثبتت قيود السفر أنها أداة فظة مع تأثير ضئيل أو معدوم على انتقال الفيروس، إذ ستؤدي إزالة جميع قيود COVID-19 أخيرًا إلى استعادة حرية السفر بالكامل.

وقال أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام لـ ACI EuropeE: «سيكون ذلك بمثابة دفعة تمس الحاجة إليها لقطاعي السفر والسياحة بالكامل، الذين أُجبروا على التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف خلال الوباء».

واضاف يانكوفيتش: في ضوء البحث الجديد والعلامات المتزايدة على أن شدة COVID-19 أصبحت أقرب إلى شدة الإنفلونزا الموسمية، كتب ACI EUROPE والاتحاد الدولي للنقل الجوي بشكل مشترك إلى وزراء النقل والصحة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يطلبون فيه: