مصرع شخص سقط من قطار الصعيد بالمنيا

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار، بأحد المزلقانات التابعة لمحافظة المنيا، بالقرب من مدينة ملوى جنوب المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص بمزلقان السكة الحديد بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المحافظة.

وأفادت التحريات الأولية العثور على شخص ثلاثينى سقط من القطار عند أحد المزلقانات التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بملوى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.