الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص سقط من قطار الصعيد بالمنيا

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار، بأحد المزلقانات التابعة لمحافظة المنيا، بالقرب من مدينة ملوى جنوب المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص بمزلقان السكة الحديد بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المحافظة.

وأفادت التحريات الأولية العثور على شخص ثلاثينى سقط من القطار عند أحد المزلقانات التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بملوى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

محافظة المنيا السكة الحديد مزلقان مديرية أمن قطار الصعيد الأجهزة الأمنية العثور على جثة مصرع شخص

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