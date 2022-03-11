الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غلق باب التصويت في انتخابات رئاسة الوفد.. وبدء عمليات الفرز

انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد

أغلقت، منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، باب التصويت في الانتخابات المقامة بمقر حزب الوفد الرئيسي بشارع بولس حنا بالدقي، بعد انتهاء مرحلة التصويت المحددة في الساعة الخامسة مساءً وبدء مرحلة الفرز  وإعلان الفائز  بكرسي بيت الأمة.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

وقال فؤاد بدراوى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 وسكرتير عام  الوفد، إن الحزب يؤمن بالديمقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجرى في نزاهة وشفافية وحيادية.

وأوضح بدراوي أن انتخابات رئاسة الوفد تجرى تحت إشراف لجنة قضائية من النيابة الإدارية، وتسير في جو سليم وهادئ.

وأضاف بدراوي أن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء وبعدها تبدأ فرز الأصوات، ويلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، البيان الختامي للحزب، ثم يلقي هو بصفته السكرتير العام للحزب البيان المالي.

اللجنة القضائية المشرفة الانتخابات التصويت انتخابات الدراسات السياسية حزب الوفد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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