بروتوكول تعاون لإجراء مسح طبى لطلاب المدارس وإعادة إعمار 2000 منزل بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع مؤسسة «صناع الخير» للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولي، لإطلاق مبادرة "لمصر" أطفال مصر مستقبل مصر لاجراء أول مسح طبى شامل طلاب وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية داخل قرى مركز الوقف فضلا عن بروتوكول تعاون لإعادة بناء وإعمار 2000 منزل بالقرى الأكثر احتياجا بمركزى الوقف وقوص تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة سكن كريم، جاء ذلك أثناء حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودى محافظ قنا فعاليات ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الثانية عشر بمحافظة الاقصر.

ومن جانبه رحب محافظ قنا بإطلاق مبادرة لمصر لإجراء أول مسح طبى شامل لطلاب مدارس مركز الوقف وبتوقيع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير بروتوكول التعاون لإعادة إعمار وبناء 2000 منزل بشكل حضارى من منازل الاسر الأكثر احتياجا بقرى مبادرة حياة كريمة بمركزي الوقف وقوص، مشيدا بجودة الخدمات الطبية المقدمة من المؤسسة وتوقيع الكشف وصرف الدواء واجراء التحاليل الطبية والعرض على الاستشاريين من كبار اساتذة كلية الطب جامعة جنوب الوادي وكذلك تسليم النظارات الطبية وعمل العمليات الجراحية بالمجان.

كما ثمن محافظ قنا دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالاسر الاشد احتياج في انحاء الجمهورية، موضحا أن مؤسسة صناع الخير للتنمية من المؤسسات الأهلية الجادة والتى انجزت بشكل واضح في تقديم خدمات تنموية مبتكرة وذات جودة في انحاء المحافظة منها تنظيم قوافل طبية في مجال أمراض العيون وإعادة إعمار وتنمية قرية السمطا بحري التابعة لمركز دشنا.

ومن جانبه قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مشاركة صناع الخير فى تنفيذ واحدة من المبادرات الرائدة التى اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى وهى مبادرة سكن كريم تشمل اعادة بناء واعمار بشكل كامل ل3000 منزل من منازل الاسر الاشد احتياجا بمحافظتى الوادي الجديد وقنا وتهدف مبادرة " سكــــن كريــــــم " لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة و الأولي بالرعاية في قري مصر والتحسين المستدام للأوضاع الصحية و البيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية.

وأوضح زمزم ان بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق مبادرة لمصر تم توقيعه ما بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولي وسى اس ار ايجبت لمكافحة أمراض العيون و القضاء علي مسببات العمي و الكشف عن الأنيميا و الكشف عن السكري و الأمراض الجلدية و أمراض الصدر و أمراض القلب تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ورعاية ودعم من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا.

وأشار زمزم الى ان المبادرة تهدف الى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية في نطاق جغرافى ممتد من خلال توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لكل طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية فى مركز الوقف بمحافظة قنا تماشيا مع الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية واعدادية بقرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لعدد 22 ألف طالب فى هذه المدارس المستهدفة.

وأكدت نادية حسنى أمين عام مؤسسة البنك التجارى الدولى إن إطلاق المؤسسة للمبادرة يأتي في إطار دور البنك التجاري الدولى في دعم خطط التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية مشاركة المؤسسات الاقتصادية في تطوير الريف المصري وتتنوع الخدمات الطبية المقدمة لتشمل جميع الامراض والمشكلات الصحية التى تأثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسى وقبل هذا المشكلات الصحية التى تهدد حياته وتتنوع هذه الخدمات ما بين الكشف على امراض العيون وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية كذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الانميا والسكر والعرض على اطباء الاطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية فضلا عن نشر التوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالامراض بشكل عام بالإضافة إلى تدريب وتاهيل شباب الاطباء في محافظة قنا للقيام بدورهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية للأطفال واحدث طرق علاجها عالميا.