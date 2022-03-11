الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية لقرية شهداء بحر البقر 2 بالشرقية

القافلة
القافلة

وجه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، قافلة طبية بشرية لقرية شهداء بحر البقر 2 بالشرقية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن خطة القوافل التي ينظمها القطاع للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية وفعاليات مهرجان  البيئة التاسع عشر "تحت شعار معًا لبناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة".

وتأتي القافلة انطلاقًا من الإيمان بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية والتي تمتد لقرى ونجوع محافظة الشرقية، حيث شارك في فعاليات القافلة مختلف التخصصات الطبية، ووحدة محو الأمية وتعليم الكبار، والعاملين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحمدي هيكل مدير عام إدارة تطوير المشروعات.

وشارك في أعمال القافلة وفد، برئاسة  الدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب البشري، بمشاركة العديد من الأطباء في 10 تخصصات طبية وهي "الأنف والأذن وأطفال وجراحة وجلدية وباطنة ومخ وأعصاب ورمد وقلب وعظام"، حيث تم الكشف على أكثر من 1800 حالة وتحويل أكثر من ثلاث حالات إلى مستشفيات الجامعة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية.

مستشفيات اطفال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الزقازيق العاملين تنمية

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وائل لطفي

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