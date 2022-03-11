ضبط 75 تاجرا احتكروا السلع الغذائية لزيادة أسعارها في بورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الحملات التي انطلقت خلال الأيام الماضية تمكنت من ضبط 75 تاجر، قاموا باحتكار السلع الغذائية لزيادة أسعارها.

وتمكنت الحملات التموينية ببورسعيد من ضبط كمية تقدر بـ 5 طن أرز يتم بيعها بأسعار مرتفعة، مع عدم وجود فواتير تتضمن سعر الجملة وسعر البيع، وذلك بغرض التربح دون وجه حق فى مناطق متفرقة بالمحافظة، مخالفة للقرار رقم 330 لسنة 2017، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط أحد المحال التجارية بحوزته كمية تقدر بـ 2.5 طن من الدقيق 72% في أحد مخازن بيع الدقيق الحر السياحي، بغرض زيادة أسعارها، وعملت الحملة على تفعيل القرار 330 لسنة 2017 بوضع التسعيرة جملة وقطاعي بالفاتورة، تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأحبطت مديرية تموين بورسعيد محاولة أحد التجار للاستيلاء على الدعم من خلال تخزين كمية تقدر بـ 26 شيكارة دقيق استخراج 82% بغرض الاستفادة من فارق السعر والتربح دون وجه حق، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخلال حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، تم ضبط سيارة ربع نقل أثناء دخولها محافظة بورسعيد محملة بكميات كبيرة من فول التدميس بدون تواريخ الأنتاج والصلاحية، وتم تفعيل القرار رقم 330 لسنة 2017، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ 250 كيلو جرامات من الجبن داخل أحد المحال التجارية بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية، ويشكل خطراً على صحة المواطنين، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونجحت الحملات التموينية في تحرير 21 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و10 عدم وجود شهادات صحية، و9 عدم إعلان عن وجود مخزن، ومحضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز، ومحضر استخدام غاز بوتاجاز في أماكن بها الغاز الطبيعي.

وفي مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير عدد 14 تقرير نقص وزن، و4 عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و6 عدم نظافة أدوات العجين، و4 تقرير وجود قائمة تشغيل.