الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 75 تاجرا احتكروا السلع الغذائية لزيادة أسعارها في بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الحملات التي انطلقت خلال الأيام الماضية تمكنت من ضبط 75 تاجر، قاموا باحتكار السلع الغذائية لزيادة أسعارها. 

وتمكنت الحملات التموينية ببورسعيد من ضبط كمية تقدر بـ 5 طن أرز يتم بيعها بأسعار مرتفعة، مع عدم وجود فواتير تتضمن سعر الجملة وسعر البيع، وذلك بغرض التربح دون وجه حق فى مناطق متفرقة بالمحافظة، مخالفة للقرار رقم 330 لسنة 2017، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وتم ضبط أحد المحال التجارية بحوزته كمية تقدر بـ 2.5 طن من الدقيق 72% في أحد مخازن بيع الدقيق الحر السياحي، بغرض زيادة أسعارها، وعملت الحملة على تفعيل القرار 330 لسنة 2017 بوضع التسعيرة جملة وقطاعي بالفاتورة، تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأحبطت مديرية تموين بورسعيد محاولة أحد التجار للاستيلاء على الدعم من خلال تخزين كمية تقدر بـ 26 شيكارة دقيق استخراج 82% بغرض الاستفادة من فارق السعر والتربح دون وجه حق، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخلال حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، تم ضبط سيارة ربع نقل أثناء دخولها محافظة بورسعيد محملة بكميات كبيرة من فول التدميس بدون تواريخ الأنتاج والصلاحية، وتم تفعيل القرار رقم 330 لسنة 2017، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ 250 كيلو جرامات من الجبن داخل أحد المحال التجارية بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية، ويشكل خطراً على صحة المواطنين، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونجحت الحملات التموينية في تحرير 21 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و10 عدم وجود شهادات صحية، و9 عدم إعلان عن وجود مخزن، ومحضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز، ومحضر استخدام غاز بوتاجاز في أماكن بها الغاز الطبيعي.

وفي مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير عدد 14 تقرير نقص وزن، و4 عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و6 عدم نظافة أدوات العجين، و4 تقرير وجود قائمة تشغيل.

وزارة التموين الداخلية حملة أسعار المخابز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية