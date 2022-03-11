التحفظ على صيدلي صنع منتجات علاجية بدون ترخيص في الدقهلية

قررت النيابة العامة بالدقهلية التحفظ على صيدلي 24 ساعة، على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية لقيامه بتصنيع منتجات علاجية بدون ترخيص والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صيدلى مالك لإحدى الصيدليات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص، كما يقوم بالإتجار فى أدوية يتم تصنيعها داخل مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأدوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية تم استهداف المصنع والصيدلية وأمكن ضبط المتهم.

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (زجاجات مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع – الهاتف المحمول المستخدم فى إدارة القنوات عبر موقعى التواصل الاجتماعى "يوتيوب- فيسبوك" – "جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر- 4 هواتف محمولة" يستخدموا فى عمليات إدارة بيع وتداول الأدوية المصنعة بطريقة بدائية دون أى اشتراطات صحية ومن مكونات مجهولة ومحمل عليها ملفات تحوى بيانات العملاء والأدوية وطرق تصنيعها وحسابات البيع وكشوف أسماء العملاء – مبلغ مالى من متحصلات البيع – معدات التصنيع – مجموعة من الأدوية المصنعة بمعرفة المتهم بإجمالى 493 زجاجة مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع – مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر بإجمالى 196000 قرص وكبسولة وباكت أعشاب للتخسيس – مبلغ مالى من متحصلات البيع).

وبمواجهته أقر بأنه مالك الصيدلية والمصنع وملكيته للمضبوطات، وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.